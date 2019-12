Marica Pellegrinelli, un figlio con Charley Vezza? Spunta il pancino sospetto

Primo Natale insieme per Marica Pellegrinelli e Charley Vezza. Nei giorni scorsi la nuova coppia del mondo dello showbiz ha partecipato ad una festa organizzata dall’artista Maurizio Cattelan. Come mostrano le foto pubblicate dal settimanale Diva e Donna, nel numero in edicola da mercoledì 18 dicembre, i due si sono mostrati complici e sorridenti e si sono scambiati un sacco di effusioni e tenerezze. E nel corso della serata l’ex moglie di Eros Ramazzotti si è toccata più volte la pancia: cicogna in volo per la bergamasca e il nuovo compagno? Per Marica sarebbe la terza gravidanza visto che ha avuto dall’ex marito Raffaella Maria, 8 anni, e Gabrio Tullio, 4.

Un altro indizio della voglia di una nuova maternità di Marica Pellegrinelli è la foto condivisa nelle storie di Instagram qualche giorno fa. Si tratta di uno scatto che risale a una delle sue gravidanze, in cui Marica sfoggia un vistoso pancione. La 32enne ha voglia di allargare la famiglia? Molto probabilmente sì visto che con Charley Vezza la storia è più seria che mai. Nonostante le critiche e la malelingue i due sono molto uniti e affiatati e secondo i beninformati nei primi mesi del 2020 andranno a convivere a Milano. E chissà che non arrivi pure un figlio per Charley, che non è ancora padre.



Charley Vezza ha 35 anni ed è un imprenditore: gestisce un’azienda di mobili e oggetti di design conosciuta in tutto il mondo. Dieci anni fa ha perso il padre, un industriale piemontese, a causa di una brutta malattia.



