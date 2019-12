Gaia Gozzi è ancora fidanzata? Strana reazione ad Amici: si rifiuta di cantare

Gaia Gozzi ha mostrato il lato più fragile di sé oggi ad Amici di Maria De Filippi. Durante le prove, si è bloccata e non è riuscita più a cantare: il brano Quando finisce un amore – che dovrebbe cantare questo sabato – ha creato in lei un forte turbamento. Non è riuscita ad andare avanti. Quella canzone ha fatto emergere dei ricordi dolorosi legati alla sua storia finita come non avrebbe mai voluto. Ha avuto una relazione con un ragazzo che è durata diversi anni: insieme hanno fatto passi importanti ma, all’improvviso, l’idillio è finito e si sono trovati a imboccare strade diverse.



Dopo lo sfogo di Talisa e l’idea di abbandonare Amici, Gaia Gozzi ha sorpreso tutti con queste parole: “Non ce la posso fare. Ora mi dà molto fastidio questo pezzo e quindi non riesco a cantare. Lo odio! Odio tutto… Per me lui è molto importante perché abbiamo vissuto insieme momenti incredibili. Ma c’è da dire che per lui ho rinunciato a troppe cose. Non voglio dare la colpa a lui”.



Gaia di Amici è scesa nei dettagli, raccontando come è andata a finire la sua relazione con l’ex fidanzato: “Abbiamo avuto tre anni di convivenza, ma sono emersi troppi problemi. Pensavamo che staremmo stati sempre insieme e credevamo di occuparcene successivamente. Ma io non ce l’ho fatta. Lo amavo, però”. Non è riuscita ancora a cancellarlo e quella canzone ha smosso in lei delle emozioni che sembravano sepolte per sempre… Deciderà di avere una chiacchierata col suo ex dopo questa puntata?



