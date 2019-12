Briga, ecco come ha conosciuto la fidanzata Arianna Montefiori: tutto merito di Diana Del Bufalo

Il rapper ex Amici lo racconta a ‘Vieni da me’ ospite di Caterina Balivo

‘Lei è bellissima!’, sottolinea il 30enne che è molto innamorato

Briga svela come ha conosciuto la fidanzata Arianna Montefiori. Lo racconta in tv, ospite di Caterina Balivo a “Vieni da me”. Il rapper 30enne e l’attrice 25enne sono usciti allo scoperto ufficializzando la loro relazione a fine novembre scorso.

Lei è bellissima!”, esclama Briga in diretta televisiva. E’ molto innamorato. Ha incontrato Arianna grazie a Diana Del Bufalo, anche lei un ex volto di Amici, come il cantante romano. La Montefiori e l’ex di Paolo Ruffini hanno lavorato insieme nella quarta e quinta stagione della serie tv “Che Dio ci aiuti”. Briga e la bella biondina si sono conosciuti a una cena organizzata proprio da Diana, che lui ringrazia pubblicamente.

“Me l’ha presentata Diana Del Bufalo. Mi ha invitato a una cena, dove c’era anche Arianna. Mi è piaciuta fin da subito anche se quella sera non le ho mai rivolto la parola. Una cosa strana per me che sono un gran chiacchierone. L’ho osservata tutto il tempo, non sapevo cosa dire per paura di fare una figuraccia in sua presenza”, racconta Mattia Briga.



L’artista poi aggiunge felice: “Dopo quella cena siamo andati a prendere una birra e da allora non ci siamo più lasciati”.

