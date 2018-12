La Ventura divisa tra “The Voice” e Temptation Island

Dopo giorni di indiscrezioni arriva finalmente la conferma. Simona Ventura torna in Rai ma, allo stesso tempo, resta legata anche ai programmi di Mediaset. È il settimanale Chi che rivela tutte le novità sul futuro della celebre conduttrice. Per Simona Ventura sarà un 2019 di fuoco. Corteggiata da Mediaset e fortemente voluta anche da Carlo Freccero, la conduttrice resta a Mediaset per la seconda edizione di Temptation Island Vip e torna in Rai per The Voice, il talent musicale. Da febbraio è previsto il debutto della nuova edizione di The Voice: sono state ordinate 10 prime serate e, da agosto (dopo una lunga chiacchierata con Maria de Filippi) torna su Canale 5 per la seconda edizione di Tempation Island Vip, per 8 prime serate (il reality si allunga rispetto alla passata edizione). E poi arriva la conferma che non sarà la conduttrice della nuova edizione de La Pupa e il Secchione che, secondo le indiscrezioni, dovrebbe tornare fra le mani di Federica Panicucci.

Carlo Lanna, Ilgiornale.it