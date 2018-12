Secondo e ultimo appuntamento per “Guarda… stupisci” (sottotitolo: Modesta e Scombiccherata Lezione sulla Canzone Umoristica Napoletana”) di Renzo Arbore, Nino Frassica e Andrea Delogu, in onda mercoledì 19 dicembre alle 21.05 su Rai2 e in simulcast su Rai Radio2.

Dopo il grande consenso di pubblico e critica e il successo di ascolti della prima puntata con 2 milioni e 603mila spettatori e uno share del 14,5% – il secondo valore di share più alto della stagione di Rai2 – torna a riempirsi di tanti ospiti e buona musica “Aula a mare”, aula Magna di fantasia.

Accompagnati dalla musica dal vivo dell’Orchestra Italiana di Renzo Arbore, interverranno nel corso dello show Lello Arena, Stefano Bollani, Enzo Decaro, Marisa Laurito, Lillo E Greg, Vittorio Marsiglia, Enrico Montesano, Teo Teocoli.

Nella storia della musica, una canzone bella, che resiste al tempo, non diventerà mai vecchia, ma antica e quindi intramontabile e quindi degna di essere ricordata per sempre. Per spiegare la canzone umoristica napoletana, durante la lezione si parlerà di meccanismi comici (il doppio senso, la canzone sceneggiata, i tic, l’umorismo musicale, l’imitazione, la macchietta…). Il compito sociale di “Guarda… Stupisci” è quello di raccomandare ai giovani millennials di tenere viva nel tempo la grande cultura del nostro paese, dalla canzone al teatro, dal cinema alla televisione. Lo spettacolo che “divertendo insegna”.

“Guarda… stupisci” è un programma di e di Giovanna Ciorciolini e Gino Aveta. Con la collaborazione di Luca Rea. Costumi di Graziella Pera. Direzione artistica Renzo Arbore. Regia di Luca Nannini