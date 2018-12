D’Amico ritorna on air con lo spot firmato da Ferzan Ozpetek e la campagna outdoor con il claim: “Il verde che ci unisce”

D’Amico torna in comunicazione con la lo spot tv firmato da Ferzan Ozpetek e con l’importante campagna affissioni nelle principali città italiane, con diversi formati di arredo urbano. Fino al 29 dicembre su tutte le reti RAI ritorna lo spot diretto Ferzan Ozpetek, dove le emozioni, insieme ai prodotti dell’azienda, sono le vere protagoniste. Diversi gli spot da 15’’, ironici e raffinati, che, pianificati nelle principali fasce d’ascolto, presenteranno al grande pubblico televisivo i prodotti in una nuova “luce d’autore”. È il racconto di un gruppo di amici che si ritrova intorno a un tavolo per dare vita ad un pranzo in un’atmosfera rilassata e conviviale. All’assaggio di ogni prodotto D’Amico i protagonisti vengono colti da reazioni spontanee, svelate dalle loro espressioni facciali. Perché si sa, “Al gusto non si comanda”. E così commozione, stupore, incanto sono alcune delle emozioni che si risvegliano in ognuno degli amici. La firma di Ozpetek è evidente in ogni aspetto: la tavolata di amici, la musica, la condivisione di emozioni, il piacere di stare insieme. D’Amico sarà inoltre presente con l’importante campagna affissioni nazionale nelle principali città con il claim “Il verde che ci unisce” fino a gennaio 2019. La campagna formata da megaposter, maxi impianti oltre al formato FSU, è stata concepita con l’obiettivo di comunicare la vicinanza di D’Amico nei confronti del target: qualunque sia la sua età, le sue preferenze di gusto e di momento di consumo è il verde D’Amico ad unirlo, andando incontro ad un trend in forte crescita che vede sempre più protagonisti i consum-attori, consapevoli delle proprie scelte alimentari. Con i suoi prodotti, infatti, D’Amico unisce tutti i gusti, da quelli più tradizionali a quelli più innovativi. Il verde, colore che identifica D’Amico, leader nella produzione di conserve vegetali, diventa protagonista della nuova campagna pubblicitaria con il claim “Il verde che ci unisce”, colore che raggruppa, come in una grande famiglia, chi mangia bio, vegetariano o tradizionale.

Lo spot diretto Ferzan Ozpetek è scaricabile da questo link: https://we.tl/t-GZbaLR5bAS