Brad Pitt compie 55 anni, sex symbol sempre

Buon compleanno, Brad Pitt! Occhi celesti e sorriso che stende, l’attore pare sia al momento single

È stato capellone in stile wild, rasato a zero, biondo platino, castano scuro, barbuto e molto altro ancora. E sì, Brad Pitt è uno di quegli uomini che riesce a piacere sempre e comunque, anche con qualche capello bianco, anche con il viso stropicciato dal poco sonno e – pare – qualche bicchiere di troppo, anche con qualche chilo extra. E mentre il 18 dicembre compie 55 anni (segno zodiacale Sagittario=passionalità), abbiamo deciso di ricordare tutti i motivi per cui Brad Pitt era e resta un super sex symbol.

Brad Pitt, nato nel 1963 a Shawnee, in Oklahoma, ha visto la sua carriera decollare dopo aver preso parte al film-culto «Thelma & Louise» (1990) di Ridley Scott: giovane, bellissimo e selvaggio nei panni di cowboy autostoppista, è in breve tempo diventato una star di Hollywood. Le caratteristiche beauty di Brad che gli hanno consentito di diventare, oltre che un attore riconosciuto per il suo talento, un vero sex symbol si sprecano. Partiamo dagli occhi: azzurro cielo, intensi e malinconici quanto basta. Il fisico: altezza un metro e ottanta, ha alternato periodi da iper muscoloso (lo ricordate in “Troy” e “Fight Club”?) ad altri in cui è apparso più snello e meno pompato. Indimenticabile il suociuffo biondo ribelle di quando era un ragazzo e frequentava prima Gwyneth Paltrow, poi Jennifer Aniston. Poi, negli anni, ha sperimentato diversi hair look: capelli lunghi, rasatura totale, decolorazione, wet look… Sempre sexy. Come ogni attore di Hollywood che si rispetti, anche Brad Pitt non può esimersi da qualche vanità. Di lui si sa che è fedele a una dieta healthy per mantenersi in forma e combattere i segni dell’età dall’interno. Secondo il magazine “Now To Love”, tra i suoi cibi must-have ci sono salmone in quantità, noci e verdure a foglia verde, mentre la sua bevanda antiossidante per una pelle perfetta è il tè rooibos. Fronte skincare, “Fresh Beauty Insider”ricorda l’ossessione di Brad Pitt per la lussuosa Creme de la Mer (che un tempo condivideva con Angelina Jolie, altra fan del marchio). L’attore è inoltre fedele ai trattamenti viso anti age della facialist di Hollywood Cristina Radu e pare sia particolarmente assiduo con le sedute di ossigenoterapia.

Marzia Nicolini, Vanity Fair