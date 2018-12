Ascolti tv, ennesimo successo per “Nero a metà”

Ancora un grande successo per la fiction poliziesca “Nero a metà” in onda ieri in prima serata su Rai1. L’ultima puntata della serie ha conquistato 5 milioni e 816mila telespettatori e uno share del 25.8, risultando il programma più visto dell’intera giornata. A seguire, sempre su Rai1, ancora bene “Che fuori tempo che fa”, visto da 1 milione e 716mila spettatori, con il 16.4 di share.

In prima serata su Rai2 il film “Un amore tutto suo” ha ottenuto 1 milione 297 mila spettatori e il 5.5 di share. Su Rai3, la puntata di “Report” dedicata alle nuove frontiere della sanità ha raccolto 1 milione 863 mila spettatori e il 7.7 di share.

Nel preserale di Rai1 “L’Eredità” è stata vista da 4 milioni e 689 mila spettatori (share del 23.4), mentre nell’access prime time “I Soliti Ignoti – Il Ritorno” è arrivato a 4 milioni e 896mila spettatori con il 19 di share, aggiudicandosi la fascia oraria di messa in onda.

Nel daytime di Rai1 da segnalare la prima parte di “Storie Italiane” con 1 milione 272 mila spettatori e il 22.6 di share. Nel pomeriggio, “Vieni da me” di Caterina Balivo ha ottenuto 1 milione e 723mila spettatori (11.8 di share), la fiction “Il paradiso delle signore” è arrivata a 1 milione e 540mila spettatori (12.8 di share), mentre la seconda parte della “Vita in Diretta” è stata vista da 1 milione e 875mila spettatori (15.4 di share). A seguire, “Ecco Sanremo Giovani”, talk show musicale per presentare i talenti in competizione condotto da Luca Barbarossa, ha raccolto 1 milione 629 mila spettatori e 11.8 di share.

Sempre nella fascia pomeridiana su Rai3, “Geo” ha totalizzato 1 milione 816 mila spettatori con il 13.3 di share.

Il Gruppo Rai si è aggiudicato la prima serata con il 39.9 di share e 10 milioni 72 mila spettatori, la seconda serata con il 40.6 di share e 4 milioni 719 mila spettatori e l’intera giornata con il 38.9 di share e 4 milioni 76 mila spettatori.

