Domenica 20 novembre in prima serata su Canale 5 va in onda “Titanic“, il kolossal epico-romantico di James Cameron.

Rose è una diciassettenne britannica che si imbarca con la madre Ruth e lo spocchioso fidanzato Cal Hockley sul Titanic, la nave inaffondabile. La ragazza è costretta a sposare Cal per sanare i debiti della famiglia. Oppressa dal suo destino, Rose si arrampica sul parapetto, decisa a togliersi la vita ma arriva a salvarla Jack Dawson, un affascinante giovane della terza classe. I due si innamorano perdutamente l’uno dell’altra e il loro amore sopravviverà anche di fronte alla tragedia.

Lo sapevate che:

– i ruoli di Jack e Rose non sono stati pensati inizialmente per Kate Winslet e Leonardo Di Caprio. Nello specifico, si facevano nomi come Jennifer Aniston, Angelina Jolie, Nicole Kidman, Johnny Depp, Tom Cruise, Brad Pitt;

– la pellicola ha vinto ben 11 premi Oscar;

– la scena del ritratto che Jack fa a Rose è la prima a essere girata creando un po’ di imbarazzo tra gli attori, Di Caprio sbagliò infatti una battuta che poi venne mantenuta nel film;

– molte delle battute del film, anche quelle che ne hanno fatto la storia, sono state improvvisate dagli attori. Lo sono ad esempio “Sono il re del mondo!” di Jack o anche “Jack è qui che ci siamo conosciuti”, pronunciata da Rose mentre la nave sta affondando;

– le mani che si vedono nella scena del ritratto di Rose sono quelle del regista James Cameron.

Cast: Kate Winslet, Leonardo Di Caprio, Billy Zane, Frances Fisher, Kathy Bates.