“Sento che la mia sedia a Ballando schricchiola…”. L’affermazione di Selvaggia Lucarelli

Prima che cominciasse l’edizione 2022 di Ballando con lo stelle circolava una notizia: uno dei giudici più amati e odiati della trasmissione avrebbe lasciato la trasmissione. Parliamo di Selvaggia Lucarelli. Questi rumors però sono stati poi smentiti dai fatti, perché la Lucarelli è presente nella giuria del programma più agguerrita che mai.

Nonostante ciò, la giornalista è tornata a parlare di questa possibilità, anche se in termini molto diversi. Intervistata nel salotto di Alberto Matano, Selvaggia Lucarelli si è fatta scappare una frase ambigua che potrebbe nascondere retroscena ancora inediti.

Le frasi di Selvaggia Lucarelli sono arrivate sulla scia del caso Montesano, squalificato dal programma dopo l’ormai arcioto sfoggio di una maglietta simpatizzante per il fascismo durante le prove. Parlando del concorrente, la giornalista ha commentato: “Forse rientra lui ed esco io. Ho questa sensazione. Sento che la mia sedia schricchiola…”.

Conoscendo la sua schiettezza, viene da pensare che dietro un’affermazione simile ci possa essere un fondo di verità. Alberto Matano, in ogni caso, ha minimizzato dicendo “Non mi pare, anche alla luce degli ultimi sviluppi…”.

Davvero è possibile che la produzione del programma condotto da Milly Carlucci stia pensando di lasciare a casa Selvaggia Lucarelli per la prossima edizione? Una risposta a questa domanda almeno per il momento non c’è. Anche se, di certo, la sua assenza si noterebbe, visto che in questi anni ha alimentato il programma con dibattiti molto accesi dando tantissima soddisfazione al pubblico.