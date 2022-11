ROCK QUEEN: IL NUOVO SINGOLO DI FRANCESCO NARDO

Quando il rock racconta le donne

Si intitola ” Rock Queen” il nuovo singolo del cantautore partenopeo Francesco Nardo, in uscita il 23 novembre, in tutti i digital stores.

Rock Queen, racconta Francesco, è una canzone che rappresenta un ritorno alle origini, al sound con cui è cresciuto. Nonostante i suoi venticinque anni, è un musicista che per certi aspetti è

rimasto ancorato a vecchi pilastri fondamentali della vita, come la gavetta. “Prima di iniziare a scrivere canzoni ne ho fatta tanta. Ho iniziato come batterista, suonavo in locali che erano dei veri e proprio scantinati nella Napoli più verace, ma è proprio li che si suona in maniera pura, quasi incosciente oserei dire”. Così si racconta il giovane cantautore che all’epoca cantava e suonava la batteria in una tribute band ai Guns’N’Roses e ad altri gruppi, in cui il Rock la faceva da padrone.

“E’ questo il genere che mi ha formato e con questo nuovo brano ho riscoperto quel lato di me eccentrico e disinibito, il mio lato Rock, ed ho pensato che fosse giusto onorarlo nell’unica maniera che conosco: scrivere. Questa volta l’ho fatto parlando di sentimenti universali, di gioia, di amore di passione pura… ma senza mai venire meno al patto fatto con me stesso: scrivere soltanto per parlare alla gente, inevitabilmente e fortunatamente influenzato da esperienze personali, ma cercando sempre di condurre il contenuto dei miei testi nel cuore di chi ascolta”. In Rock Queen i toni della traccia fondono il Rock con i nuovi modi di produrre la musica, contaminata quindi da un’influenza elettronica: un marchio di fabbrica che Francesco propone in ogni lavoro, mescolando generi e stili fino ad un risultato che potrebbe definirsi “ibrido” ma senza dubbio molto potente, in cui la bellezza e l’erotismo diventano a pieno titolo accordi musicali.



“Rock Queen” arriva come una vera e propria celebrazione della Donna vista come una vera Regina: una donna forte, brillante ed erotica. Si configura come un’evocazione, una preghiera laica, scritta in maniera viscerale, fatta di sangue e palpitazioni ma senza mai perdere di vista la ricerca delle parole nel testo. Rock Queen è un vero inno rock alle donne e Francesco ha scelto di presentarlo dal vivo per la prima volta proprio in concomitanza con la giornata mondiale contro la violenza sulle donne: il 25 novembre, durante l’evento “Un Pallone x Un Sorriso”, evento benefico che sposa la causa e che si svolge all’interno del Palazzetto dello sport di Desio.