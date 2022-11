Film stasera in TV da non perdere venerdì 18 novembre 2022

La guida ai film che andranno in onda stasera, venerdì 18 novembre, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

FILM DRAMMATICO DA VEDERE STASERA IN TV

Il grande gioco, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Francesco Montanari in una serie tv Sky Original sui retroscena del mondo del calcio.

Room, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Una Brie Larson da Oscar in questa pellicola tratta da una storia vera. Un maniaco tiene segregati per anni una ragazza e suo figlio.

Quei bravi ragazzi, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Robert De Niro e Ray Liotta in un capolavoro per la regia di Martin Scorsese che racconta la mafia newyorkese.

FILM COMMEDIA DA VEDERE STASERA IN TV

Vicky e il suo cucciolo, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Toccante storia di amicizia tra una ragazzina muta e un cucciolo di lupo.

Amici come prima, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Il film che ha segnato il ritorno di Christian De Sica e Massimo Boldi, di nuovo insieme dopo tanti anni.

FILM ROMANTICO DA VEDERE STASERA IN TV

La scelta – The choice, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Un ex donnaiolo si innamora follemente di una donna: dove potrà spingersi per amore?

FILM DI AZIONE DA VEDERE STASERA IN TV

Maze Runner – La fuga, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Secondo capitolo della trilogia action tratta da un romanzo.

FILM DI FANTASCIENZA DA VEDERE STASERA IN TV

Frammenti dal passato – Reminiscence, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Hugh Jackman e Rebecca Ferguson in un film di fantascienza. Un mental detective indaga su una cliente scomparsa.

FILM FANTASY DA VEDERE STASERA IN TV

Batman Forever, ore 21:15 su Sky Cinema Batman

Terzo film sull’Uomo Pipistrello, per la regia di Joel Schumacher. Protagonisti Val Kilmer, Nicole Kidman e Jim Carrey.

FILM DI AVVENTURA DA VEDERE STASERA IN TV

Hunger Games – Il canto della rivolta: parte 1, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Ultimo capitolo della saga di film con protagonista la futura star di Hollywood Jennifer Lawrence.

FILM THRILLER DA VEDERE STASERA IN TV

Il socio, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Tom Cruise e Gene Hackman in un legal thriller. Un avvocato di belle speranze si trasferisce in un nuovo ufficio legale che metterà in dubbio la sua integrità.

I PROGRAMMI IN CHIARO

Tale e quale show, ore 21:15 su Rai 1

Continua lo show condotto da Carlo Conti nel quale alcune celebrità cambiano identità per sviluppare alcune performance.

ATP Finals 2022, ore 21:00 su Rai 2

Appuntamento nella fase a gironi delle ATP Finals di tennis del 2022.

Il ladro di giorni, ore 21:20 su Rai 3

Riccardo Scamarcio in road movie a cui partecipa anche Massimo Popolizio. Dopo la prigione, un uomo prova a riallacciare i rapporti con il figlio.

Quarto Grado, ore 21:20 su Rete 4

Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero conducono un programma su grandi gialli e casi irrisolti del territorio italiano.

Cado dalle nubi, ore 21:20 su Canale 5

Il primo film di Checco Zalone. Un uomo fugge dalla Puglia con il sogno di fare il cantante.

Sopravvissuto – The Martian, ore 21:20 su Italia 1

Ridley Scott dirige Matt Damon in un film nel quale un uomo viene lasciato inavvertitamente su Marte: dovrà sopravvivere fin quando non sarà recuperato.

Propaganda live, ore 21:15 su La 7

Diego Bianchi conduce uno dei programmi più amati degli ultimi anni, che analizza dinamiche sociali e politiche con satira e ironia.

Masterchef Italia 11, ore 21:30 su TV8

Undicesima stagione del reality in cui si va alla scoperta di nuovi chef e cuochi.

Fratelli di Crozza, ore 21:25 su Nove

Show con il popolare comico e imitatore Maurizio Crozza che analizza l’attualità tra mille risate.