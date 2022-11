Chiara Nasti: minacce di querela per gli haters

Ancora “guai” per Chiara Nasti. Anche dopo la nascita del suo primogenito Thiago, avuto dal compagno Mattia Zaccagni, l’influencer deve fare i conti con i commenti molto duri degli haters. I commenti riguardano la sua precedente relazione avuto con il calciatore della Roma Nicolò Zaniolo. Da quando la 24enne ha annunciato di aspettare un figlio da Mattia Zaccagni, giocatore della Lazio, molti tifosi giallorossi hanno iniziato a prendere in giro la coppia insinuando il dubbio che il figlio di Zaccagni sia in realtà di Zaniolo.

Uno sfottò che è andato avanti per tutti i nove mesi della gravidanza e che dura anche adesso che il piccolo Thiago è nato. Infatti, proprio sotto le prime foto del bambino diversi utenti hanno iniziato a prendere in giro Chiara Nasti, insinuando una allucinante quanto mai improbabile somiglianza con Zaniolo. Se la neo mamma ha preferito non commentare, molto probabilmente perché provata dalle fatiche del parto, al suo posto ci ha pensato la suocera.

La signora Chiara, la madre di Mattia Zaccagni, ha replicato a tutti gli haters che hanno tirato in ballo Zaniolo. A tutti la stessa identica risposta: “Già partita la querela, imbecille!”.

Tra la famiglia di Zaccagni e quella della Nasti c’è molta complicità, infatti la neo mamma ha affermato che Mattia è il primo ragazzo che piace ai suoi diventando anche molto amico della sorella minore dell’influencer, Angela, ex tronista di uomini e donne.

La coppia, inoltre, ha dichiarato l’intenzione di allargare la famiglia con un secondo bebè, magari una bambina. Chiara ha ribadito che per i primi mesi di vita di Thiago farà a meno di una tata e cercherà di contare solo sull’appoggio della sua famiglia, di quella di Zaccagni e di alcune fidate amiche.