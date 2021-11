Torino Film Festival, arriva “Una Squadra” di Domenico Procacci

Sarà presentata, in anteprima mondiale Fuori Concorso al 39* Torino Film Festival, con uno speciale di 74 minuti, “Una Squadra”, la docuserie diretta da Domenico Procacci, scritta con Lucio Biancatelli e Sandro Veronesi e prodotta da Fandango.

“Una Squadra” racconta la storia della nazionale italiana di tennis che ha vinto la Coppa Davis nel ’76 e che negli anni successivi ha raggiunto la finale altre tre volte. Adriano Panatta, Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci, Tonino Zugarelli e, capitano non giocatore, Nicola Pietrangeli. Il prossimo 28 novembre, in occasione della anteprima al Torino Film Festival, ci sarà così la reunion della squadra.

Al termine della proiezione ufficiale, Neri Marcorè condurrà, infatti, un incontro con Adriano Panatta, Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci, Tonino Zugarelli e Nicola Pietrangeli.

“Il cinema che riscrive la storia: cinque punti di vista per raccontare eventi che hanno infiammato l’Italia. – sottolinea il direttore artistico del Torino Film Festival Stefano Francia di Celle – Emozioni, sorprese, entusiasmi e acrimonie si intrecciano sapientemente a preziosi materiali d’archivio per dare vita sullo schermo a una verità viva e cangiante. Il TFF fa il tifo per l’opera prima da regista di un protagonista del cinema italiano”.

“È stata una pagina importante della nostra storia e in questi giorni a Torino il tennis torna protagonista con le ATP Finals e la Coppa Davis – affermano Enzo Ghigo e Domenico De Gaetano, rispettivamente presidente e direttore del Museo Nazionale del Cinema di Torino – Passato e presente si incontrano idealmente sullo schermo cinematografico e in campo, dando agli spettatori quelle emozioni che solo i grandi eventi sanno dare”.