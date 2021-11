Rai3, stasera nuovo appuntamento con “La versione di Fiorella”

Gli ospiti della puntata de “La versione di Fiorella” in onda alle 23.10 su Rai3, saranno i cantautori Simone Cristicchi e Amara, l’attore Massimiliano Bruno e la filosofa e scrittrice Ilaria Gaspari, mentre venerdì 19 novembre sempre alle 23.10, la quarta settimana di programmazione si chiuderà, con l’attore e regista Ascanio Celestini, i cantautori Enrico Nigiotti e Lorenzo Lepore, lo storico dell’arte Costantino D’Orazio e il comico televisivo Stefano Rapone. “La Versione di Fiorella” prende spunto dall’Almanacco del Giorno dopo (lo storico programma di Rai1 andato in onda tra metà anni ’70 e metà anni ’90) per darne una nuova versione, dove si racconteranno – nel giorno della messa in onda – eventi accaduti nello stesso giorno in altri anni e in qualsiasi parte del mondo, si festeggeranno compleanni, eventi e ricorrenze. Un programma ogni volta diverso, scandito dalla presenza di ospiti che intervengono nel racconto portando la loro testimonianza diretta o indiretta dei fatti del giorno. La musica è, naturalmente, insieme ai filmati di repertorio uno degli elementi del racconto. Ne “La versione di Fiorella” le cose a volte si ribalteranno e così gli ospiti si troveranno ad avere ruoli insoliti, con attori che si divertiranno a cantare e suonare e cantanti che diventeranno interpreti di storie. Oltre alla sua band, ad accompagnare Fiorella in questa avventura ci saranno l’autore e comico televisivo Stefano Rapone e la filosofa e scrittrice Ilaria Gaspari.