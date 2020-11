Serie tv storiche: da “Romulus” a “The Crown”, le più belle da non perdere

Il genere storico è tra quelli che hanno da sempre riscosso maggior successo in tema di serie televisive. Da quelle che narrano vicende risalenti ai tempi più antichi, come la fondazione della città di Roma, a fatti più recenti come quelli raccontati in Chernobyl: ecco le 15 imperdibili.

Romulus, la serie tv di Matteo Rovere in onda su Sky

Romulus – In onda su Sky Atlantic, Romulus narra le vicende precedenti alla nascita di Roma. La serie è stata creata, diretta e prodotta da Matteo Rovere.

The Crown – Grande successo anche per The Crown, ideata e prodotta da Peter Morgan a partire dal 2016: la serie racconta la storia della regina Elisabetta II dal 1947 agli inizi del XXI secolo.

Rome – È del 2005 la serie Rome, ambientata a Roma nella seconda metà del I secolo a.C. Si tratta del periodo in cui la Repubblica, giunta ormai alla sua conclusione, è scossa dalle guerre civili.

Black Sails – Tutt’altro genere invece per Black Sails, la serie ambientata nel 1715 durante l’età d’oro della pirateria: narra la storia della Walrus e del suo equipaggio durante la ricerca del galeone spagnolo Urca de Lima, che trasporta un ricco bottino in oro della flotta delle Indie Occidentali.

Outlander – Creata da Ronald D. Moore, Outlander nasce come trasposizione televisiva del ciclo omonimo di romanzi della scrittrice statunitense Diana Gabaldon. La serie narra le vicende di Claire Beauchamp Randall Fraser, che viaggia nel tempo attraversando diverse fasi storiche.

Downton Abbey – Sei stagioni prodotte dal 2010 al 2015 per la serie che narra le vicende dell’aristocratica famiglia Crawley e dei loro servitori a partire dal 15 aprile 1912, data in cui affonda il Titanic. Il nome della serie deriva dall’ambientazione fittizia della storia: la tenuta di campagna nello Yorkshire del Conte e della Contessa di Grantham, la Downton Abbey.

The Tudors – Prodotta nel 2007 con Jonathan Ryhs Meyers protagonista, la serie The Tudors racconta le vicende e gli intrighi dell’intero regno di Enrico VIII, re d’Inghilterra e di Irlanda fino al 1547.

Boardwalk Empire – Si tratta di una serie tv prodotta nel 2010: è ambientata ad Atlantic City durante il proibizionismo, trae ispirazione dal saggio Boardwalk Empire.

Barbari – Serie tv tedesca prodotta nel 2020, Barbari vede come protagonista Arminio, condottiero della popolazione dei Germani e figlio del reik di una delle tribù germaniche più importanti: sarà lui ad affrontare i soldati imperiali nella celebre battaglia di Teutoburgo.

I Borgia – Ideata da Neil Jordan e trasmessa dal 2011 al 2013, I Borgia narra la storia della celebre famiglia italiana di origine aragonese, una delle più influenti a cavallo tra il XV e XVI secolo.

The Last Kingdom – Ambientata nell’Inghilterra alla fine del IX secolo d.C., la serie The Last Kingdom è basata sulla serie di romanzi Le storie dei re sassoni scritti da Bernard Cornwell.

Vikings – Ambientata nel IX secolo principalmente tra la Scandinavia e le isole britanniche, Vikings racconta in chiave romanzata le avventure del guerriero vichingo Ragnarr Loobrok e di altri personaggi storici.

Knightfall – Questa serie tv trasmessa tra il 2017 e il 2019 racconta la caduta, la persecuzione e la morte al rogo dei Cavalieri templari, come voluto da Filippo IV di Francia. Protagonista di Knightfall è il Maestro dei Templari di Parigi Landry du Lauzon, tornato dai fallimenti dei Templari in Terra santa ma rinvigorito da notizie riguardanti il Santo Graal, riapparso in Francia.

The Spanish Princess – Questa miniserie è ambientata alla corte d’Inghilterra durante l’arrivo della principessa Caterina d’Aragona, giunta nel Regno Unito per unirsi in matrimonio all’erede al trono Arturo.

Chernobyl – Narra vicende molto più recenti, invece, Chernobyl, la serie che racconta la portata devastante dell’incidente nucleare che si verificò nell’Ucraina sovietica il 26 aprile 1986.





