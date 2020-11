Rai2, stasera nuovo appuntamento con “Restart”

Nuovo appuntamento con “Restart – L’Italia ricomincia da te”, il talk condotto da Annalisa Bruchi con Aldo Cazzullo in onda su Rai2 alle 23.

Con il voto contrario sul Bilancio Ue di Ungheria e Polonia è stallo del Recovery Fund. Quali scenari si aprono sul futuro dell’Europa? Se ne parla con il Presidente dell’Europarlamento, David Sassoli. E mentre l’Italia arranca, ancora in piena emergenza, scongiurando l’arrivo di una terza ondata, la Cina sembra aver sconfitto il virus e ricomincia a crescere. Tra shopping, cenoni e distanziamenti, che Natale sarà? Intervengono la ministra per le Politiche agricole, Teresa Bellanova, Pier Paolo Sileri, Viceministro alla Salute, Luca Ricolfi, sociologo, Fondazione Hume e Maura Manca, psicologa e psicoterapeuta. Interventi anche di Alan Friedman, giornalista, Iginio Massari, maestro della pasticceria italiana, Carlo D’Ippoliti, docente di economia all’Università La Sapienza, Gianluca Timpone, commercialista e tributarista e degli imprenditori Gianluca Brambilla e Paolo Agnelli.