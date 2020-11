Rai 2, Il collegio: sempre al top

La quarta puntata in onda ieri è stata seguita da più di 2,5m di spettatori con il 10,6% di share con picchi del 15%. E’ la più vista finora della stagione in corso

Il Collegio in onda su Rai2, in collaborazione con Banijay Italia, è un vero successo dell’autunno televisivo: la quarta puntata, in onda ieri, ha tenuto fermi davanti alla tv più di 2,5milioni di telespettatori (2.558.548), con uno share del 10,6% e picchi del 15%. Con questo ascolto in termini assoluti è la puntata più vista finora della stagione in corso. Dati molto rilevanti per i 22 studenti del “Regina Margherita” di Anagni sempre in testa nella top primetime: il programma, infatti, è il secondo più visto superando “Le iene” (8,7%). Il Collegio5, episodio dopo episodio, sta dimostrando tutta la forza del mezzo televisivo e dei suoi contenuti segno della capacità del programma di intercettare l’attenzione del proprio pubblico naturalmente d’elezione. Quella in onda ieri è stata la puntata più giovane di sempre considerando tutte le edizioni: nella classe di età 11-14 anni lo share complessivo è del 48%; in quella femminile tra gli 8 e i 14 anni il dato è del 43,9%, e un risultato altrettanto rilevante dai teens con il 40,8%. Fenomeno tv per Il Collegio anche sulle performance social: con 527.526 mila interazioni, è il programma più commentato della serata e primo nei TT Italia (fonte Nielsen Italia). NELLA QUARTA PUNTATA Il ritorno del Preside ha segnato l’inizio di una settimana determinante, alla fine della quale sono state consegnate le pagelle di metà corso. La posizione dei collegiali più insubordinati è sempre più a rischio, a Bettin e Crivellini – ormai mal tollerati anche da alcuni compagni: non correggono la propria condotta e vengono immediatamente espulsi dal Collegio. La puntata ha visto anche la prima uscita fuori porta, gli studenti sono andati ad Anagni per visitare il Palazzo di Bonifacio VIII. Intanto al Collegio si è vissuto un altro colpo di scena: alla porta hanno bussato due potenziali nuovi studenti, i gemelli Prezioso. L’attesa delle pagelle è motivo di preoccupazione, solo chi ha raggiunto la media della sufficienza, potrà rimanere al Collegio e indossare una nuova tenuta: la giacca rossa, che alla fine tutti, tranne la signorina Mongelli, riescono ad ottenere. La media di Rebecca non raggiunge la sufficienza e così, anche lei, è costretta a lasciare il Collegio.