GF vip, Matilde Brandi e Franceska Pepe (quasi) rissa dietro le quinte: autore ha dovuto separarle

Prosegue lo scontro tra Matilde Brandi e Franceska Pepe che proprio non riescono ad andare d’accordo e non perdono occasione per punzecchiarsi. L’ultimo diverbio è avvenuto dietro le quinte del GF Vip, lunedì sera e a raccontarlo è stato Alfonso Signorini. “La Pepe ha avvicinato l’ex inquilina della Casa dicendole che la sera prima sembrava molto offesa dalle



sue parole mentre adesso appariva molto divertita. La Brandi ha reagito immediatamente e ha cercato di raggiungere la Pepe con aria battagliera. Solo il pronto intervento di un autore del programma ha evitato che le due arrivassero alle mani e si strappassero i capelli” ha raccontato il conduttore del GF Vip. Franceska si riferiva al confronto con Matilde a Live Non è la D’Urso quando la Brandi si era messa a piangere. Insomma, nessuna delle due sembra voglia sotterrare l’ascia di guerra…



