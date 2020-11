Alena Seredova, mamma isolata per Coronavirus: a Vivienne Charlotte ci pensano i fratelloni… e papà Alessandro Nasi

Lei si è dovuta estraniare in casa. Ma la piccolina ha bisogno di cure… E l’ex moglie di Gigi Buffon ha chi la aiuta

Alena Seredova è “positiva e sintomatica” e si aggiunge così alla lunga lista dei vip contagiati da Coronavirus. . È lei stessa ad annunciarlo ai follower sui social. Tra le tenerissime foto dei suoi tre figli: ora sono David Lee, Louis Thomas a coccolare la sorellina Vivenne Charlotte che ha già sei mesi: com’è cresciuta!

UNA FOTO CHE DICE TUTTO – La modella posta immagini senza trucco né filtri, che non lasciano dubbi sul suo malessere. “Nonostante sia stata davvero molto attenta”, scrive, “ho incontrato questo sgradito inconveniente. Sono a casa isolata e spero che tutto questo passi presto… Per me e per tutte le persone più in difficoltà di me. Teniamo duro!”

L COMPLEANNO DI DAVID LEE – Intanto David Lee, il secondo dei figli avuti con l’ex marito Gigi Buffon, ha compiuto 11 anni, festeggiato dal fratellone Louis Thomas, 12, e dalla piccola Vivienne Charlotte nata lo scorso 18 maggio: insieme sono tenerissimi! Il papà della bimba, Alessandro Nasi, come sempre sceglie il low profile e non si mostra sui social. Ma con Alena in isolamento, in casa dovrà fare gli straordinari…



Oggi.it