Uomini e Donne oggi: un regalo misterioso, tornano Ida e Riccardo

Oggi Uomini e Donne vede in onda una nuova puntata del Trono Over, che inizia come sempre da Gemma Galgani. Non mancano gli scontri in studio tra la dama torinese e Tina Cipollari. In particolare, la donna si sfoga dopo la scorsa puntata poiché l’opinionista ha chiesto a Juan Luis di ballare e lui ha accettato. A questo punto, lui le ha spiegato di aver ballato con Tina solo per galanteria. Dunque, di fronte a questa spiegazione, Gemma ha accettato la situazione e si è detta furiosa con la Cipollari. Oggi in studio, dopo aver preso visione dello sfogo della Galgani, l’opinionista non riesce a trattenere la rabbia. Non solo, la dama torinese si dice delusa anche da Gianni Sperti, il quale ha accettato di consegnare a Juan Luis un peluche da parte di Tina. Si accendono diverse discussioni in studio tra le due storiche rivali del programma.

Un altro particolare lascia senza parole Gemma. Dalle anticipazioni sappiamo che oggi Maria De Filippi informa la Galgani che è arrivato un mazzo di fiori per Juan Luis. La conduttrice ammette di aver pensato che il mittente fosse proprio lei, ma non è così. Infatti, la dama nega di aver inviato questo dolce pensiero al venezuelano. Non si capisce chi possa essere stato, visto che anche Tina dichiara di non saperne nulla. In studio fanno il loro ritorno Ida Platano e Riccardo Guarnieri. I due sembrano non riuscire a trovare un punto d’incontro. La scorsa puntata li abbiamo visti discutere tra loro e prendersela con Armando Incarnato. Oggi Ida entra in studio e spiega che ci sono ancora delle incomprensioni tra loro.

Oggi Uomini e Donne: ancora troppi problemi tra Ida e Riccardo

Continuano a esserci incomprensioni tra Ida e Riccardo. Esattamente come abbiamo visto durante le settimane passate, le loro versioni non coincidono. A detta della dama, da parte di lui non si sarebbe più attrazione e tutto il pubblico è d’accordo con lei su questo punto. Il Guarnieri, invece, la accusa di essere troppo pesante. Non riescono, dunque, a risolvere i loro problemi, sebbene un sentimento pare ci sia ancora. Ida, nel corso della puntata, non riesce a trattenere le lacrime.

