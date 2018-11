Stasera torna, su Rai2, “N.C.I.S.”

Nuovo appuntamento in prima visione assoluta con la 15^ stagione del telefilm “N.C.I.S.”, stasera alle 21.20 su Rai2. Nell’episodio dal titolo Conseguenze, la Squadra investigativa della Marina con Mark Harmon, Sean Murray, Emily Wickersham, Maria Bello è alle prese con il Capitano Phil Brooks, che tutti credono morto in un incidente in barca, in realtà è scampato a un attentato messo in atto da ignoti. Phil, fingendosi morto, decide di chiedere aiuto all’amico Gibbs per risolvere il caso e Kasie fa il suo esordio in laboratorio come sostituta temporanea di Abby. Intanto anche gli altri della squadra sono costretti a fare i conti con chi non fa più parte della squadra speciale…