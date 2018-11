L’ultima di Corona: “Farò reality sul Fatto”. Ma Gomez smentisce

L’annuncio di Corona: “Farò un reality h24 sul sito del Fatto”. E per Travaglio condurrà pure un talk “a tutto campo”

Dai reportage di Alessandro Di Battista dal Sud America alla vita in diretta di Fabrizio Corona? Così sembrerebbe dalle parole dell’ex fotografo dei vip che sostiene di aver raggiunto un’intesa con il Fatto Quotidiano per una sorta di Grande Fratello web su di lui.Notizia smentita “categoricamente” dalla testata di informazione.

“Il sito del Fatto Quotidiano trasmetterà un reality 24 ore su 24 sulla mia vita. Ho chiuso oggi un accordo”, ha detto l’ex re dei paparazzi, in tribunale a Milano per l’udienza sull’affidamento del figlio Carlos Maria avuto con Nina Moric. Per Corona mancherebbe solo la firma a un intesa che – sempre stando alle sue parole – prevederebbe pure un talk show “a tutto campo” condotto proprio da lui.

Ma si tratta solo dell’ennesima balla? Dal Fatto smentiscono categoricamente la notizia. Peter Gomez, direttore della testata online, smentisce che sul suo sito “andrà mai in onda un reality di Fabrizio Corona”, spiegano. Ma effettivamente un progetto c’è, con Loft, la casa di produzione del gruppo editoriale – e che pubblica anche i reportage di Di Battista -. “È allo studio un progetto con Fabrizio Corona, ma non riguarda né Il Fatto quotidiano né il sito del giornale, bensì la produzione televisiva”, precisa a sua volta Cinzia Monteverdi, ad e presidente della società Editoriale Il Fatto.

Chiara Sarra, il Giornale