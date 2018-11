Oggi non perdete l’appuntamento con “Domenica In”, su Rai1: Antonella Clerici sarà la guest star della puntata

Si aprirà con un talk dedicato al tema “Esiste il principe azzurro?” la decima puntata di ‘Domenica in’, condotta da Mara Venier e in onda oggi alle 14 su Rai1 in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma. Ne parleranno ospiti ed opinionisti tra i quali Guillermo Mariotto, Simona Izzo, Alba Parietti e le giornaliste Candida Morvillo e Azzurra Della Penna.

Grande attesa per l‘ arrivo in studio di Antonella Clerici che si racconterà a Mara in una lunga intervista, per poi sfidarsi in una simpatica prova culinaria: riuscire a stendere la sfoglia ‘perfetta’. Giudice eccezionale sarà l’ ex chef de ‘La Prova del Cuoco’ Daniele Persegani.

Per lo spazio musicale, arriverà in studio Emma Marrone insieme ad un nutrito gruppo di fan. La brava cantante salentina oltre a raccontarsi in una intervista con Mara Venier canterà il suo ultimo singolo ‘Mondiale’, tratto dal suo nuovo album ‘Essere qui’.

Come sempre nel corso della trasmissione i telespettatori da casa potranno giocare in diretta al quiz del ‘Tabellone’.

Altro spazio importante sarà quello dedicato all’ attore Claudio Amendola, che interverrà per presentare la nuova serie tv di Rai1 ‘Nero a metà’, in onda da lunedì 19 novembre in sei puntate. L’ attore romano si racconterà portando in studio le sue ‘foto del cuore’ ed alcuni oggetti a lui molto cari.

Infine, per lo spazio dedicato alle ‘storie di donne’, Mara intervisterà la signora Rita Lanzon, mamma di Federica De Luca e nonna del piccolo Andrea, uccisi nel 2016 a Taranto dal marito di Federica e papà del piccolo.