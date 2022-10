Joker 2, le riprese inizieranno a novembre: svelata la trama ufficiale

Joaquin Phoenix e Lady Gaga insieme nel nuovo Joker ma i fan si lamentano e monta la polemica

Gli amanti del franchise legato a Joker, spin-off incentrato sul cattivo di Batman, possono iniziare a festeggiare. Il sito Film & Television Industry Alliance (FTIA) è riuscito a entrare in possesso di alcuni documenti di produzione tra i quali quello in cui è indicata la data di inizio riprese, che è stata fissata in novembre. Mancano, dunque, poche settimane affinché Joker: Folie à Deux entri nel vivo della sua produzione. Nello specifico, il primo ciak dovrebbe essere fatto il prossimo 5 novembre e stando alle informazioni finora pervenute, i set dovrebbero essere allestiti tra New York e Los Angeles. Nessuna info sulla data di uscita, informazione ancora prematura, ma molto probabilmente non se ne parlerà prima della fine del 2023 o, addirittura, nel primo trimestre del 2024.

JOKER: FOLIE À DEUX, IL MUSICAL CON LADY GAGA

Insieme alla data di inizio riprese di Joker: Folie à Deux è stata diffusa anche una prima sinossi del film, che probabilmente non sarà ancora quella definitiva per ovvie ragioni di produzione ma può iniziare a dare una prima impressione sulla direzione che prenderà la trama del progetto. Considerando che è stata chiamata a far parte del cast anche Lady Gaga, era inevitabile che la trama si incentrasse sul suo personaggio e, ovviamente, su quello di Joaquin Phoenix. Joker 2 può essere considerato un vero e proprio musical, con musiche originali cantate dai due protagonisti che, quanto a qualità vocali, hanno già dimostrato ampiamente di essere piuttosto dotati. Nella prima sinossi si legge che “Il sequel musical segue la strizza-cervelli dell’Arkham Asylum Harley Quinn mentre si innamora di un suo paziente, Arthur Fleck aka Joker”.

LE POLEMICHE SU JOKER: FOLIE À DEUX

Già al momento dell’annuncio, moltissimi fan e appassionati di Joker hanno rumoreggiato per la scelta del regista di produrre un sequel al primo film, che aveva stupito e impressionato per la sua qualità, sia grazie alla bravura di Joaquin Phoenix, sia grazie alla trama che aveva raccolto il plauso di critica e pubblico. Per molti, la scelta di andare avanti con un sequel andrà a snaturare quella bellezza così pura del primo film, che sarebbe dovuto rimanere l’unico di questo filone, senza forzature e senza dover necessariamente trovare un nuovo sbocco per la trama, che per tanti era perfetta così. Inoltre, secondo le critiche più frequenti, la scelta di trasformarlo in un musical, rischia di rovinare quanto di buono era stato fatto col primo Joker.