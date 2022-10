Federico Fashion Style torna single dopo 17 anni

L’amore tra il parrucchiere e la compagna è al capolinea ma resta l’affetto e l’amicizia per il bene della loro bambina, Sophie Maelle

Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style torna single. La compagna Letizia Porcu ha annunciato con una Storia social l’addio dal parrucchiere con il quale stava insieme dal 2006. I due hanno una bambina, Sophie Maelle, nata tramite inseminazione assistita nel 2017. “Dopo 17 anni insieme, la strada mia e quella di Federico si divide. Rimarrà un rapporto di amicizia e bene per la crescita e la felicità di nostra figlia” ha scritto lei. Lui dopo la festa di compleanno (ha spento 33 candeline) non ha replicato.

Federico e Letizia insieme dal 2006

Federico Fashion Style e Letizia non si sono mai sposati. Tempo fa il parrucchiere dei vip diceva che ufficializzare la sua unione con la compagna tramite il matrimonio sarebbe stato “fuori moda”: “Oggi quelli che si sposano, si lasciano dopo pochi anni”. Federico Fashion Style e Letizia Porcu sono stati insieme per 17 anni. Nel 2017 hanno avuto una figlia tramite inseminazione assistita. E solo un paio di settimane fa il parrucchiere scriveva una dedica dolcissima a Letizia Porcu in occasione del suo compleanno definendola “una mamma, una compagna di vita speciale, una donna con la D maiuscola!”. Alle foto di famiglia aveva aggiunto questa didascalia: “Io e Sophie siamo qui a dirti che per noi sei fondamentale e che per te ci saremo sempre! Happy birthday”.



Il pigiama-party di compleanno di Federico Fashion Style

Per festeggiare i suoi 33 anni, Federico Fashion Style ha scelto un pigiama-party per vip. Il dress code era ovviamente il pigiama, purché sexy, elegante e seducente. Ha prevalso la seta e i colori scuri con grandi tocchi di sensualità e sex appeal. Per le foto scenografiche lenzuola e cuscini per simulare una location notturna intima e speciale a Milano. Tantissimi i vip amici di Federico Fashion Style tra cui Aida Yespica, Giacomo Urtis, Delia Duran, Alex Belli, Emy Buono, Wanna Marchi e la figlia Stefania Nobile. Ma tutti hanno notato l’assenza di Letizia Porcu. Ora il comunicato d’addio ne spiega il motivo.



Chi è Federico Fashion Style

Federico Fashion Style, al secolo Federico Lauri, è un hair stylist originario di Anzio. Ha aperto diversi saloni da parrucchiere in Italia e ha pettinato tantissime vip. Tra i suoi trattamenti più famosi e originali ci sono la tintura a base di Nutella e la pratica del Fly-to-sky (i capelli divisi in ciocche e appesi a palloncini a elio per decolorazioni eccentriche). E’ stato protagonista in tv del programma “Il salone delle meraviglie”, ha partecipato a “Ballando con le stelle”, è stato giudice de “La Pupa e il Secchione Show”.



ANNO NERO PER LE COPPIE VIP

Con Federico Fashion Style ed Elisa Porcu è ufficialmente scoppiata l’ennesima coppia dello showbiz (dopo Totti-Blasi, Satta-Rivetti, Ferragni-Vezil, solo per citarne alcuni) nell’anno nero dell’amore da vip. Pare una maledizione caduta sul mondo dorato dei famosi: le unioni durature, solide, insospettabili si sgretolano come neve al sole. Sui social pochi segnali premonitori se non qualche foto di coppia in meno e qualche like reciproco dimenticato. Poi arriva il giorno del comunicato: poche parole bianco su nero in una Storia e finisce l’amore social e reale in un solo colpo.