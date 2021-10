Ultimo pubblica un singolo che anticipa il nuovo album: “Io sono le mie canzoni”

E’ uscito il nuovo singolo di Ultimo, “Niente”, anticipazione del nuovo progetto discografico dell’artista, “Solo”, in arrivo il 22 ottobre. Un brano tagliente, in cui il cantante esprime tutta la sua rabbia e le sue emozioni. È la fine tormentata e apatica di una lunga storia d’amore, che, come sempre, poi fa riflettere anche su altro. Un sentimento che si affievolisce fino a svanire. Un flusso di pensieri che culmina con la frase manifesto “Io sono le mie canzoni”, con cui l’artista sottolinea sempre di più la sua identità di cantautore.

“Ho dormito poco, come ogni volta che deve uscire una mia canzone. In particolare con questo album, dove le canzoni le ho scritte scavando parecchio dentro me. Fa uno strano effetto sapere che finalmente ascolterete quello per cui lavoro da 2 anni e che ogni mattina, camminando, ho ascoltato da solo in cuffia”, ha raccontato Ultimo sui social.

Sempre a proposito del singolo ha spiegato: “Niente è molto importante dal punto di vista del sound. Mi riporta alla rabbia, volevo comunicare rabbia. L’ho scritto all’inizio e racconta l’apatia che ho provato. Durante il primo periodo del 2020 sono tornato da Los Angeles. Sono stato in un periodo in cui non provavo sensazioni, volevo raccontare la rabbia e l’angoscia che sentivo”.

Il nuovo progetto discografico segna il suo ritorno a due anni e mezzo dall’album precedente, durante i quali il cantautore ha collezionato 44 dischi di platino, 17 dischi d’oro ed il primato di artista italiano più giovane di sempre ad esibirsi in uno stadio (“La favola”, Stadio Olimpico, 4 luglio 2019).

Si tratta di un album introspettivo, che mette al centro l’essere umano. La penna dell’autore torna prepotente nei testi, nei quali si mette a nudo, descrivendo le emozioni provate in questi due anni di silenzio e lontananza dal proprio pubblico. “Solo” è anche il primo album dell’artista autoprodotto dalla sua etichetta Ultimo Records.

L’ascesa di Ultimo è costellata da numerosi record: nel 2019 “Colpa delle favole” è l’album più venduto dell’anno e Ultimo l’artista più ascoltato in Italia su Spotify e Apple Music. Sempre nel 2019, tutti e tre i suoi album sono presenti contemporaneamente nella Top10 della Top of the Music FIMI/Gfk, risultato mai raggiunto prima in Italia da alcun artista. Ad oggi, Ultimo ha già venduto oltre 2.000.000 di dischi, raggiungendo oltre un miliardo di stream su Spotify e, con il tour previsto per il 2022, sarà l’artista più giovane di sempre a intraprendere una tournée negli stadi.

Tgcom24