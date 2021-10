Rete 4, stasera “Quarta Repubblica”

Aziende e lavoratori alle prese con l’obbligo di green pass e le polemiche sulla manifestazione antifascista di sabato alla vigilia dei ballottaggi saranno alcuni dei temi in primo piano che verranno affrontati stasera, lunedì 18 ottobre, a “Quarta Repubblica”, il talk show dedicato all’attualità politica ed economica, condotto da Nicola Porro, in onda su Retequattro, in prima serata.



Nel corso della puntata, un approfondimento sulla gestione dell’ordine pubblico, a poche ore dall’informativa del Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, che martedì riferirà alle Camere in merito all’assalto di Forza Nuova alla sede nazionale della Cgil avvenuto dieci giorni prima a Roma.



Tanti gli ospiti in studio e in collegamento che parteciperanno al dibattito: le deputate Alessia Morani e Ylenja Lucaselli, il leader del Coordinamento dei portuali di Trieste Stefano Puzzer, Guido Crosetto, Fabrizio Di Amato, Alessandro Sallusti, Stefano Cappellini, Mario Giordano, Piero Sansonetti, Virman Cusenza, Daniele Capezzone, Marco Lillo, Francesca Fagnani e Suor Anna Monia Alfieri.



Non mancheranno poi i punti di vista di Vittorio Sgarbi e Gene Gnocchi.