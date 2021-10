Rai Isoradio: Nino Marazzita, Santo Versace e Vittoria Schisano tra i nuovi “autostoppisti” di Igor Righetti

Saliranno a bordo anche il medico veterinario e dottore di Ricerca all’Università di Teramo Federico Coccia; l’opinionista tv ed esperto di gossip Biagio D’Anelli; l’avvocato Michele Pezone, responsabile dei diritti degli animali della Lega nazionale per la difesa del cane; l’infuencer Lorenzo Castelluccio; il produttore cinetelevisivo di Cameraworks Massimiliano Filippini; la presidente dell’Ente nazionale protezione animali Carla Rocchi; l’esperta di moda e costume Nenella Impiglia Curzi

Continuano su Rai Isoradio, dal martedì al giovedì dalle 17 alle 18, i viaggi de “L’autostoppista” Igor Righetti.Per questo suo format crossmediale innovativo, il giornalista e conduttore radiotelevisivo si è ispirato al film ‘Il tassinaro’ di suo cugino Alberto Sordi. È il primo programma radiofonico pet friendly con a bordo Byron, il bassotto del conduttore, che interagisce con gli “autostoppisti” su temi legati alla tutela e ai diritti degli animali. Ironia graffiante, radio dediche musicali e cinematografiche, esperti del mondo pet, influencer, inventori, imprenditori e personaggi celebri per raccontare l’Italia che cambia.

Ecco gli autostoppisti di questa settimana

Martedì 19 ottobre: l’avvocato penalista Nino Marazzita, il medico veterinario e dottore di Ricerca all’Università di Teramo Federico Coccia, l’opinionista tv ed esperto di gossip Biagio D’Anelli.

Mercoledì 20 ottobre: l’imprenditore Santo Versace, l’avvocato Michele Pezone (responsabile dei diritti degli animali della Lega nazionale per la difesa del cane), l’infuencer Lorenzo Castelluccio e il produttore cinetelevisivo di Cameraworks Massimiliano Filippini.

Giovedì 21 ottobre: la presidente dell’Ente nazionale protezione animali Carla Rocchi, l’attrice Vittoria Schisano, l’esperta di moda e costume Nenella Impiglia Curzi.

“L’autostoppista” può essere ascoltato sulle frequenze di Rai Isoradio (103.3 e 103.5), sul digitale terrestre, sul satellite, su RaiPlay Radio, tramite la app di Radio Rai e in podcast sul sito di Rai Isoradio. Il programma andrà in onda anche in replica la notte, dal venerdì alla domenica, dalle 2 alle 3.