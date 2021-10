Gran finale de La Tamburina

Martedì 19 ottobre alle ore 21.10 in prima tv su laF (Sky 135), Sky Go, on demand e su NOW . Il regista Park Chan-wook: “Sono fan di John le Carré da molto tempo, da giovane non mi sarei mai sognato di poter adattare un suo romanzo. La Tamburina è più che un capolavoro”

Da quale parte deciderà di stare Charlie, del Mossad o dei palestinesi? Quale sentimento prevarrà, l’amore per Becker o il nuovo legame instaurato con Khalil? Per “La Tamburina (The Little Drummer Girl)”, serie evento tratta dall’omonimo best seller di John le Carré(Mondadori), è un finale ricco di colpi di scena quello che va in scena martedì 19 ottobre in prima tv su laF (Sky 135).Il regista Park Chan-wook, che ha firmato la trilogia della vendetta (Grand Prix Speciale della Giuria di Cannes 2004 con “Old Boy”), ha dichiarato di essere “fan di le Carré da molto tempo. Quando ero giovane non mi sarei mai sognato di adattare uno dei suoi romanzi, ma, dopo aver girato un film in inglese, ‘Stoker’, ho iniziato a pensare che forse potesse essere più di un sogno. A quel tempo ‘La Talpa’ e ‘La spia che venne dal freddo’ erano stati adattati e così ho cominciato a immaginare quale sua opera lavorare. ‘La Tamburina’ è stata pubblicata in Corea molto tempo dopo la sua prima pubblicazione in inglese, l’ho conosciuta in ritardo. Ho capito che era un vero e proprio capolavoro, quanto gli altri due romanzi; per certi versi, anche più di un capolavoro (…). ‘La Tamburina’ è intrisa di romanticismo, e in quanto tale, è una storia che esplora gli elementi di base della natura umana. È un’incredibile combinazione di differenti contrapposizioni, tra ciò che è realtà, ciò che è finzione, ciò che è vero, ciò che è falso, ciò che è emozione vera e ciò che viene rappresentato in scena”. Per lui, il cuore del racconto è una storia d’amore: “Sicuramente è una storia che tratta del conflitto israeliano-palestinese; è un thriller con un aspetto di spionaggio ma la cosa più importante è che si tratta di una storia d’amore e ho cercato di non allontanarmi da questo. In altre parole, è un dramma di formazione di una giovane donna, Charlie. Durante il suo viaggio sperimenta l’amore, l’odio, si innamora di un uomo e poi si fa catturare il cuore dal nemico di quest’uomo”. Negli ultimi 2 episodi della serie in onda martedì 19 ottobre, Charlie (Florence Pugh), sempre più vicina ai palestinesi, dichiara apertamente a Fatmeh (Lubna Azabal) di essere pronta a combattere con loro. La attendono una nuova identità e una pericolosa missione da compiere in Inghilterra. Khalil (Charif Ghattas) sta progettando infatti un attacco terroristico sul suolo inglese. Cresce la preoccupazione di Kurtz (Michael Shannon) e Becker (Alexander Skårsgard) sulla posizione di Charlie: la giovane attrice inglese sarà ancora al loro fianco o è davvero intenzionata a portare a termine la missione di Khalil? Tutti gli 8 episodi de “La Tamburina(The Little Drummer Girl)” sono disponibili su Sky Go, on demand su Sky e su NOW.