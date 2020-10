Soleil Sorge torna a criticare l’ex Luca Onestini: “Ho scoperto tutto lo sporco che faceva”

La Sorge parla senza peli sulla lingua su Instagram rispondendo alle domande dei fan, dalla fine dell’amicizia con Iconize (è stata lei a smascherare la messa in scena di lui sulla fina aggressione omofoba), alla frecciatina all’ex Luca Onestini, passando per l’idea di partecipare al Grande Fratello Vip.

Soleil Sorge senza peli sulla lingua. La ex naufraga dell’Isola dei famosi conferma il suo stile franco e schietto in una serie di risposte ai fan su Instagram in cui parla dell’ex fidanzato Luca Onestini, della fine dell’amicizia con Iconize e della possibilità di andare al Grande Fratello Vip. Parole da cui si desume, in particolare, che i pessimi rapporti con Onestini sono tuttora tali: ricordiamo che i due si lasciarono in diretta al GF Vip, di cui Luca era un concorrente, quando si scoprì che lei frequentava di nascosto Marco Cartasegna. E dire che un anno fa la Sorge definì la storia con Onestini “un ricordo meraviglioso”.

Ho fatto bene a lasciarlo per aver scoperto tutto lo sporco che faceva. Ho capito che non era una persona che poteva piacermi e poi mi sono innamorata di un altro. Al massimo tornerei indietro per non uscirci nemmeno la prima volta.

Inevitabili le domande sullo scandalo che l’ha vista in qualche modo coinvolta di recente. Dopo le rivelazioni di Dayane Mello che l’ha tirata in ballo al GF Vip, è stata proprio Soleil Sorge a svelare che l’aggressione di stampo omofobo denunciata pubblicamente lo scorso maggio dall’influencer Marco Ferrero, in arte Iconize, era in realtà una semplice finzione. Dopo aver ammesso la messa in scena, Iconize si è cancellato da Instagram. Molti utenti pensano che la sua mossa sia dovuta alle migliaia di follower persi dopo la rivelazione.

Non mi sorprende affatto in realtà. Aveva cercato di raggirare la storia addirittura mentendo nuovamente cercando di addossare la cosa su di me e altre persone. Mi immagino abbia ricevuto tanta pesantezza in generale. Ad ogni modo ho deciso di non essere più ingenua come in passato, quindi mi auguro che lo stia facendo per lavorare su se stesso e non come hanno fatto altre persone per evitare di perdere ulteriori follower. Non avrei mai voluto che i fatti mi dessero ragione? Comunque sto da Dio, vivere con la coscienza pulita è incomparabile.

Infine, un fan ha chiesto alla Sorge se accetterebbe di partecipare al GF Vip: “Ho sempre pensato che non facesse per me, perché ho bisogno dell’aria aperta e stare chiusa in una casa potrebbe mandarmi fuori di testa. Effettivamente però adesso credo che potrebbe essere molto divertente”. Nel caso, per lei sarebbe il quarto reality, dopo Uomini e Donne, Isola dei famosi e Pechino Express.

