Rai Movie, stasera andrà in onda il film “Matrimoni e altri disastri”

L’offerta di Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) per la prima serata di stasera, alle 21.10, è all’insegna della commedia con il film di Nina Di Majo “Matrimoni e altri disastri”. Protagonisti Margherita Buy con Luciana Littizzetto, Francesca Inaudi e Fabio Volo.

La quarantenne Nanà vive a Firenze dove gestisce una piccola libreria insieme all’amica Benedetta. Single, oppressa dalla famiglia e delusa da un grande amore finito male, Nanà vive sola con il suo gatto e non ha nessuna intenzione di dare una svolta alla propria esistenza. Non vuole arricchirsi affermandosi professionalmente e ha rinunciato a trovare l’uomo della sua vita.

Sarà in occasione del matrimonio della giovane sorella Beatrice, con il simpatico e ambizioso Alessandro, che Nanà dovrà stravolgere le proprie abitudini e distruggere ogni certezza.