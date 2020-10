Il Segreto trame dal 18 al 23 ottobre: due incendi devastano Puente Viejo

Le anticipazioni de Il Segreto rivelano che, nel corso delle puntate in onda da domenica 18 a venerdì 23 ottobre 2020, nuovi incendi devastano Puente Viejo. Donna Francisca e Matias sono sempre più preoccupati per Raimundo, di cui non si hanno più notizie ormai da tempo. Donne Eulalia, con l’aiuto di Campuzano, è intanto riuscita a trovare l’Ulloa e a catturarlo!



A questo punto, la Castro ordina al suo alleato di procedere con il piano di vendetta contro la Montenegro. Puente Viejo si ritrova nuovamente colpito da un incendio, appiccato da un piromane misterioso. Purtroppo alcune abitazioni del posto vengono incendiate per la seconda volta e Camelia rischia di morire. Tutti sono preoccupati per le condizioni di salute della bambina, che potrebbe aver riportato danni cerebrali. Finalmente, la figlia di Matias e Marcela si riprende dal trauma e il dottor Clemente fa sapere che è guarita del tutto. Preoccupato per la piccola, Tomas va a trovare Marcela e così scopre che non l’ha ancora dimenticata. Intanto, Manuela, che sembrava stare meglio, ha un altro mancamento. La salute della donna sembra peggiorare, tanto che deve essere trasportata d’urgenza in ospedale. Purtroppo si teme il peggio, anche quando viene dimessa dalla struttura ospedaliera.

Marta riesce a portare a termine la sua missione, portando il messaggio al Tenente Grijalbo, insieme ad Adolfo. Dopo ciò, il De Los Visos si reca alla Casona, convinto di non trovare Rosa. Il giovane si dichiara apertamente a Marta, la quale ora sembra cedere. Intanto, nella fabbrica, Damian ha un incidente, durante il quale rimane incastrato in uno dei macchinari. A causa di quanto accaduto, l’uomo perde alcune falangi della mano ed è convinto che non recupererà la piena funzionalità. Don Ignacio cerca di rassicurarlo, promettendogli che l’azienda gli resterà vicino. Marta e Adolfo, oramai convinti di non poter stare l’uno lontano dall’altra, decidono di rivelare tutta la verità a Rosa. La prima ha intenzione di confessare personalmente quanto sta accadendo, ma la sorella segue il consiglio della Marchesa e si rifiuta di ascoltarla.

Tra Matias e Marcela la situazione si complica. Dopo aver ricevuto conferma dalla diretta interessata sul tradimento avvenuto con Tomas, il Castaneda dimostra di essere distrutto. Il figlio di Emilia perde completamente la pazienza e fa irruzione a La Habana per avere un confronto con il De Los Visos. Quest’ultimo tenta di far ragionare Matias, ma senza ottenere risultati positivi. Dopo questo acceso scontro, Tomas decide di recarsi dal Castaneda per parlargli. Inizialmente, il marito di Marcela appare ancora aggressivo, ma poi decide di ascoltare il De Los Visos.

Don Ignacio, in fabbrica, riesce finalmente a parlare con Pablo delle sue vere origini. Il Solozabal promette al figlio che lo aiuterà a cercare sua madre. Marta, Rosa e Carolina scoprono che la donna è ancora viva e reagiscono in modi diversi. Tutte e tre, però, temono che possa presentarsi alla Villa e aggravare la situazione della loro famiglia. Intanto, nella fabbrica arriva Alberto Santos, un giornalista investigativo che sta cercando la verità su un vecchio incidente avvenuto anni prima. Continuano i problemi tra Tiburcio e Dolores. Il primo, improvvisamente, scompare e la madre di Hipolito inizia a preoccuparsi seriamente. Onesimo è sempre più impegnato con i suoi studi sui meridiani e non ascolta le richieste della zia, la quale non riesce a capire dove si trovi Tiburcio.





Rebecca Megna, Gossipetv.com