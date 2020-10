Esce album postumo Morricone, 7 brani inediti

Un omaggio a Ennio Morricone arriva a pochi giorni da quello che sarebbe stato il suo 92/o compleanno. Si tratta del primo album postumo, Morricone Segreto, che uscirà il prossimo sei novembre mentre il 10 novembre il re delle colonne sonore dei film avrebbe festeggiato il suo compleanno. Morricone è morto lo scorso sei luglio.

L’album porta l’etichetta Decca Records e l’italiana CAM Sugar.

Si tratta di una raccolta di brani che copre un arco di tempo dagli anni ’60 a ’80 compreso sette tracce inedite. E’ stato curato dal produttore Pierpaolo De Sanctis.

La raccolta di brani si focalizza sulle composizioni del compositore italiano per film meno conosciute e più sperimentali e innovative, in alcuni casi mai pubblicate. “Abbiamo lavorato su colonne sonore di film che hanno avuto meno successo ma ciò non vuol, dire che la musica sia meno importante” – ha spiegato a Variety Filippo Sugar, amministratore delegato di Sugar Music.

“Non si tratta del Morricone di C’era una volta in America, Il buono, il brutto, il cattivo o di Mission – ha sottolineato De Sanctis -. L’idea è stata quella di capire perché Morricone ancora oggi è considerato così di moda nei circoli musicali che sono ben lontani dal mondo delle colonne sonore dei film”. De Sanctis ha anche spiegato che nonostante molta della musica di Morricone sia stata ristampata nell’ultimo decennio è mancata quella parte del compositore che lo rese fondamentale per un’intera generazione di musicisti che vennero dopo di lui.

“Parlo – continua – di musica elettronica, hip hop, rock alternativo”.

Nella raccolta c’è quindi il Morricone legato ai film di genere, ai Gialli italiani e ai French Noirs degli anni ’70 ma anche ai film italiani sperimentali. Si tratta di film come ‘Lui per lei’ (1972) di Claudio Rispoli la cui colonna sonora non fu mai pubblicata, oppure ‘La smagliatura’, una produzione thriller italo-tedesca diretta da Peter Fleishman e con nel cast tra gli altri Ugo Tognazzi, Adriana Asti e Michel Piccoli.

Tra le altre tracce di ‘Morricone Segreto’ c’è una versione alternativa de ‘Il clan dei siciliani’, un film di mafia del 1969 diretto da Henri Verneuil con nel cast anche Alain Delon.

La traccia nella compilation, tema numero cinque, è in una versione molto più rock e moderna.

Secondo quanto rivelato da Filippo Sugar, lo scorso luglio la sua casa discografica ha siglato un accordo con Universal Music Group, di cui fa parte Decca, per raccogliere materiale dagli archivi di CAM Sugar ed aggiungere valore al loro catalogo che contiene all’incirca 70 colonne sonore di Morricone oltre diversi altri compositori italiani come Nino Rota, Luis Bacalov e Armando Trovajoli. Morricone Segreto ha ricevuto anche il plauso della famiglia Morricone, tra cui il figlio Andrea, lui stesso direttore d’orchestra.

Gina Di Meo, ANSA