Scicli, non solo Montalbano. La tv cinese sta per girare un reality sul set della serie Rai

La città di Scicli, nel Ragusano, tradizionale set del commissario Montalbano, scelta dalla televisione cinese che girerà nel territorio una sorta di reality show. Lo comunica lo stesso ente: “Il famoso attore cinese Hu Jun sarà a Scicli nei prossimi giorni con un troupe della Iqiyi e la Anhui TV Station”. Secondo quanto riferito dall’ufficio stampa sciclitano, la Iqiyi è la società cinese corrispondente alla Netflix americana, con 500 milioni di spettatori al mese e 126 milioni di spettatori quotidiani su internet e la Anhui TV Station, è nella top ten dei canali televisivi più seguiti in Cina. A Scicli sarà girato un reality alla scoperta della cultura, delle abitudini, dei prodotti e delle attrazioni turistiche locali. La trasmissione ha 100 milioni di spettatori sui canali on-line, e altrettanti spettatori televisivi, per un totale di 200 milioni di telespettatori, numeri ben lontani dalla tv italiana. Hu Jun e suo figlio sono stati protagonisti nei mesi scorsi del reality show cinese “Dad, where are we going?”. Lo show ha attratto investimenti pubblicitari per 350 milioni di dollari.