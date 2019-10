Nabad TV, una storia di speranza per una piccola tv satellitare etiope gestita da una donna

Tra il 2016 e il 2018 migliaia di persone sono state costrette a lasciare le proprie case e centinaia sono state uccise durante gli scontri tra le comunità Oromo e Somali in Etiopia. Una donna somala che vive nella regione somala dell’Etiopia a Jigjiga ha deciso di fare qualcosa al riguardo. Filsan Abdullahi Ahmed, insieme ad altri giovani, ha deciso di portare la pace attraverso il dialogo, la musica e l’intrattenimento, nel tentativo di conciliare Somali e Oromo. Nabad – che significa pace in somalo – è stato quindi il nome di una campagna di pace nata dalla violenza. La campagna, che ha viaggiato dalla capitale della regione somala dell’Etiopia, Jigjiga, alla capitale etiope Addis Abeba, ha avuto un tale successo, che ha deciso di puntare a un pubblico ancora più vasto. Poco dopo è nata Nabad TV. Con denaro donato da imprese locali di proprietà somala, Ahmed ha avviato il canale televisivo satellitare per continuare il dialogo e creare programmi che celebravano le somiglianze delle persone e le avvicinavano. È l’unica donna somala a capo di un canale televisivo satellitare. La giovane, che è nata in Etiopia e ha completato i suoi master nel Regno Unito, ha grandi progetti per il suo canale.