“All together Now”, al via i casting della nuova stagione

Dopo il grande successo della scorsa stagione, al via i casting per la seconda edizione di “All Together Now”, lo show musicale, prodotto da Endemol Shine Italy, e condotto da Michelle Hunziker con la partecipazione di J-Ax.

Le selezioni saranno sabato 19 e domenica 20 ottobre. Chiunque vorrà mettersi in gioco per partecipare al programma potrà presentarsi presso lo studio 6 di Cinecittà a Roma (ingresso da via Lamaro 30, dalle ore 9.00 alle 19.00).

I concorrenti saranno selezionati da Roberto Cenci, direttore artistico e regista del programma.

Solo uno di loro si aggiudicherà il premio finale di 50 mila euro.