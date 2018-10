Vieni da me, Caterina Balivo e il dramma di Paola Barale: “Mi fa troppo male”, silenzio in diretta

Paola Barale è molto “delusa” dagli uomini. Lo confessa a Caterina Balivo in diretta a Vieni da me: “Sono single da tre anni perché ho smesso di credere nell’amore”. La showgirl, 51 anni, un ex marito, Gianni Sperti, e una lunga relazione con Raz Degan alle spalle, racconta: “Ho sempre creduto nell’amore e ho sempre vissuto in coppia. Poi un bel giorno ho smesso di credere a Babbo Natale, mi sono levata le fette di salame dagli occhi e purtroppo ho capito che era arrivato il momento di prendere in mano la situazione”. Di Sperti dice: “Ci siamo conosciuti a Buona Domenica. Abbiamo ballato insieme e, ballando ballando, siamo arrivati al matrimonio. Ero molto innamorata di lui. Dal giorno in cui ci siamo lasciati, ci siamo rivisti solo in tribunale per le pratiche del divorzio. Ci siamo persi. Non è rimasto un buon ricordo”. Poi la convivenza con Raz a Cisternino, in Puglia, in un antico trullo e la crisi dopo il tradimento di lui con l’attrice Kasia Smutniak. E poi la riconciliazione e infine la rottura nel 2015. Da tre anni è single, “una situazione che non avrei mai pensato di dover affrontare”. “Gli animali sono molto meglio dei fidanzati”, conclude amara. “Eh sì, sono diventata molto diffidente nei confronti degli uomini. Alcuni episodi mi hanno fatta cambiare perché mi hanno deluso”.

