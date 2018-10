Michelle Hunziker abbandona Striscia La Notizia

Una delle showgirl più famose d’Italia, Michelle Hunziker, ha deciso di abbandonare il telegiornale satirico Striscia La Notizia perché altri impegni la attendono

È stata tra le presentatrici di Striscia La Notizia più amate in assoluto ma ora si prepara ad abbandonarla per proseguire altri progetti, così spiega l’uscita di scena la showgirl Michelle Hunziker.

Era da febbraio di quest’anno che Michelle Hunziker aveva cercato di spiegare che voleva uno show tutto suo senza rimpiangere nemmeno un programma dove ha collaborato, senza sbagliare un colpo. Il programma Striscia La Notizia di Antonio Ricci però perderà da quest’anno una delle sue colonne portanti, la showgirl infatti ha altri progetti in mente che non le consentiranno di proseguire con il telegiornale satirico che da anni si insinua all’interno dei salotti degli italiani durante l’ora di cena.

L’anno scorso la conferma della presenza della Hunziker era arrivata a ridosso dell’inizio del programma, era stata la stessa presentatrice ad annunciarlo utilizzando il suo profilo ufficiale Instagram. Quest’anno invece sembra tutto diverso, la showgirl ha deciso di abbandonare.

A sostituirla sarà Enzo Iacchetti, che tornerà in auge dopo aver lasciato per un periodo affiancando l’amico storico e co-conduttore Ezio Greggio. Quello della Hunziker non è comunque un addio definitivo, avendo intenzione di tornare a condurre il tg satirico il prossimo 15 aprile 2019 affiancando Gerry Scotti. Successivamente, i prossimi conduttori dovrebbe essere il duo palermitano Ficarra e Picone.

Nicola De Angelis, il Giornale