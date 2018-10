Valeria Marini: “Vorrei un figlio”

Conclusa da poco l’esperienza di Temptation Island e lasciato dopo anni il fidanzato Patrick Baldassari per il “tentatore” spagnolo Ivan Gonzales, Valeria Marini guarda – come sempre – al futuro.

La showgirl si è raccontata in un’intervista a cuore aperto al settimanale Gente, svelando un particolare davvero intimo della sua vita privata. Già, perché la bellezza nostrana dice di volere tanto un figlio. Anche a 51 anni di età.

Ecco, infatti, le sue parole alla rivista di gossip, che l’ha intervistata in esclusiva: “Finora ho realizzato buona parte dei miei sogni, ma me ne manca uno: un figlio. Lo vorrei. Molto. Un bambino, anzi, una bambina. Penso che sia il progetto di vita per eccellenza, il completamento. È frutto di un’unione, di una condivisione, perciò non lo vorrei da sola. Se non l’ho fatto finora è perché ho lavorato tanto”. Prima o poi, ci riuscirà?

Franco Grilli, Ilgiornale.it