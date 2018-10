Alessia Macari rivela: “Mara Venier mi ha salvata”

Alessia Macari si è sempre distinta per il suo carattere solare e per il suo essere piena di energia ma non è stata sempre così. Intervistata dal settimanale Gente, l’ex Ciociara di Paolo Bonolis confessa che, dalla sua vittoria della prima edizione del Grande Fratello Vip, ha vissuto un periodo buio “Sono arrivata a pesare 48 – e continua – pensavo di non riuscire a respirare e il cuore mi batteva forte”. La causa di questo malessere è dovuto al fatto che ha spesso cambiato vita nell’ultimo periodo “Ho dovuto affrontare ben quattro traslochi in un solo anno per seguire il mio fidanzato (il calciatore tedesco Oliver Kragl)”. Ora, le acque si sono calmate e la stabilità è arrivata grazie a Mara Venier “Ora sono valletta a Domenica In – e continua – offrendomi questo lavoro, mi ha salvato dallo stress” come dichiara Alessia. L’ex ciociara, però, non si accontenta solo di questo ruolo e spera di potersi esibire come cantante, suo grande sogno, “Magari con un brano di Beyoncé o Lady Gaga”.

