George Clooney, nuovo spot Nespresso insieme a Natalie Dormer

George Clooney è un cavaliere medioevale nel nuovo spot della Nespresso con un’attrice del Trono di Spade

George Clooney torna a recitare, questa volta in un nuovo spot pubblicitario della Nespresso.

Diffuso su Youtube nel corso delle ultime ore, il volto del celebre brand, recita al fianco dell’attrice Natalie Dormer per una pubblicità fuori dal comune.

Conosciuta per essere stata una dei membri della casata Tyrell nella serie del Trono di Spade, nello spot della Nespresso, Natalie Dormer è una principessa viziata e scontrosa. Riceve la visita di George Clooney, con indosso un’armatura scintillante, il quale afferma che ha ucciso un drago che la principessa ha tanto temuto. La sovrana chiede al buon George Clooney una ricompensa e, a quel punto, l’attore esce dallo schermo, e gira tra le strade di New York alla ricerca della tanto desiderata ricompensa, ovvero una tazza di caffè Nespresso.

Testimonial del marchio dal 2006, George Clooney non è la prima volta che partecipa a spot pubblicitari per la Nespresso, mai però ha girato una pubblicitaria così sfarzosa e divertente. “Lavorare con la talentuosa Natalie Dormer è stato un vero onore. È nelle mie fantasie essere un cavaliere medioevale” afferma George Clooney. “Per me è un sogno che è diventato realtà” racconta la giovane attrice dopo la fine delle riprese.

Carlo Lanna, il Giornale