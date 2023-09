Gessica Notaro sposa Filippo Bologni alla Reggia di Venaria

Gessica Notaro, 33 anni, e Filippo Bologni, 29, sposi nella Reggia di Venaria a Torino.

Si sono conosciuti a Fieracavalli Verona nel 2019, lui è un campione d’equitazione e lo scorso novembre al termine di una gara aveva chiesto la mano della showgirl. Gessica è una bellissima donna, con un carattere forte, deciso. Nel 2017 è stata aggredita con l’acido dal suo ex riportando gravi danni, ma ha saputo riprendere in mano la sua vita e svoltare.

Gessica Notaro e Filippo Bologni sono innamorati e complici. “Quello che ho imparato è che c’è spazio per riprendersi la vita, per riprendersi la felicità, per riprendersi tutto perché finché c’è vita c’è speranza” ha detto la showgirl a proposito del suo passato e del suo futuro.

Le nozze alla Reggia

Gessica Notaro e Filippo Bologni hanno scelto la Reggia di Venaria a Torino per le loro nozze. “Nel 2019 sono stata madrina del ballo delle debuttanti e mi sono innamorata di questa dimora pazzesca – raccontava qualche giorno fa Gessica al settimanale “Chi” – E’ la location da favola per eccellenza, io e Filippo sognavamo un matrimonio disneyano dove includere anche i nostro amati cavalli”.

La proposta di nozze

Filippo Bologni ha chiesto la mano a Gessica Notaro al termine di una gara a Fieracavalli. “Io entro convinta di fare un’intervista come tante, fino al momento in cui guardo negli occhi lo speaker e capisco dal suo sguardo che stava per succedere qualcosa diverso dal solito. Questa volta era Filippo a porre una domanda a me, la domanda più bella della nostra vita” – ha raccontato la showgirl. Il fantino si è inginocchiato ai suoi piedi e le ha dato la scatoletta con l’anello. “La sensazione è stata proprio quella a metà tra le farfalle allo stomaco ed il cuore in gola. Chi mi conosce sa che non ho mai versato una lacrima in pubblico ma questa volta ero troppo felice per riuscire a trattenermi”, ha aggiunto lei.

La sfida

Gessica Notaro prima di diventare la moglie di Filippo Bologni è stata sfregiata dall’acido dal suo ex. “Da subito ho detto: devo tornare come prima se non meglio di prima… Ho sofferto parecchio perché non le divo che lavori mi hanno fatto in faccia… Ma la costanza mi ha ripagata, la costanza e l’amore per me stessa” ha raccontato la Notaro di recente confidando che la chirurgia estetica le ha salvato la vita.