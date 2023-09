Dardust, dopo il singolo Outside arriva il tour Duality + Guests

È trascorso un anno dalla pubblicazione del doppio album Duality di Dardust, concept con cui il pianista, compositore e produttore marchigiano ha definito i suoi due emisferi sonori: uno più riflessivo, meditativo, vicino alla musica strumentale da camera (la prima parte del disco è un delicato set in piano solo); l’altro incentrato sui beat e sull’elettronica da club. Ora Dardust ha pubblicato, per Sony Music Masterworks e Artist First, un nuovo singolo inedito dal titolo Outside preannunciando un nuovo capitolo artistico in arrivo. In concomitanza con l’uscita del nuovo brano, Dardust annuncia anche le date di Duality + guests un nuovo tour teatrale nei principali teatri italiani. Se con Duality l’artista ha squarciato il velo che separava la musica classica contemporanea dall’elettronica, con Outside Dardust ritrova il pianoforte e riconcilia le sue due anime in un singolo che, come mostra la copertina, rappresenta un passaggio. Un passaggio verso l’esterno per mettere a nudo le proprie emozioni più profonde, il tutto semplificando, sfoltendo, lasciando solo lo stretto necessario. In tal senso Outside è minimalismo e intimismo; è un brano ipnotico, malinconico, ma anche uplifting, non privo della capacità di risollevare lo spirito di chi lo ascolta e di spingere a guardare al futuro con speranza.



IL TOUR (IN AGGIORNAMENTO)

12 DICEMBRE 2023 – TAM TEATRO ARCIMBOLDI MILANO

24 GENNAIO 2024 – TEATRO BRANCACCIO – ROMA

29 GENNAIO 2024 – TEATRO EUROPAUDITORIUM – BOLOGNA

03 FEBBRAIO 2024 – TEATRO VERDI – FIRENZE