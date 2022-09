Paola e Chiara in studio insieme: nuova musica in arrivo?

Le due sorelle hanno condiviso alcuni scatti che hanno scatenato i fan

Paola e Chiara sono in studio di registrazione. Sono state le due sorelle ad annunciarlo, pubblicando un paio di scatti sui loro profili social, accompagnati solo dalla data e luogo della foto, “Milano, 15/09/22”. Forse, una data importante, che potrebbe presumere che le sorelle Iezzi siano al lavoro su nuova musica, pronte a tornare sulle scene, a distanza di nove anni.

Paola e Chiara non hanno rivelato altri particolare e nulla è dato sapere, per momento, di quello che stavano facendo in quello studio di registrazione. Scopriremo se è iniziata una nuova fase della loro carriera. Le immagine hanno letteralmente scatenato i fan, che sognavano da tempo questo momento, anche dopo i primi segnali di reunion che sono andati in scena negli scorsi mesi.



All’inizio di luglio le sorelle Iezzi sono state protagoniste a un evento milanese, dove durante il dj set di Paola, hanno intonato due loro grandi successi: “Festival” e “Vamos a bailar”. Dopo averle viste gomito a gomito, sono tornate davvero su un palco per una reunion sancita da colui che agli esordi lanciò il duo, Max Pezzali. Paola e Chiara si sono esibite sia nella data zero di Pezzali allo stadio di Bibione che allo stadio San Siro di Milano dove sono tornate a collaborare con l’ex 883. Era il 1995 quando erano state scelte da Max Pezzali come coriste del loro “La donna il sogno e il grande incubo Tour”. Prima tappa del grande successo che arrivò da lì a poco con la partecipazione prima a Sanremo Giovani con “In viaggio”, e poi nella categoria Nuove Proposte con “Amici come prima”, primissima hit. Poi Festivalbar, Sanremo tra i big, i successi, i tormentoni. Dopo la separazione delle due (l’ultimo album delle due è “Giungla” del 2013), ognuna ha proseguito con le proprie carriere e Paola da anni si è dedicata al dj set.



Durante l’estate, Paola e Chiara sono anche riapparse insieme durante la tappa al Lido di Fermo del Jova Beach Party, dove hanno ricantato il loro successo “Vamos a bailar” in trio con Jovanotti, che le ha ringraziate su Instagram, spiegando: “La vita a volte allontana e la vita a volte poi riunisce, la musica è una forza di attrazione formidabile”. Ora, mentre le immagini condivise dalle due sorelle davanti al mixer stanno facendo il giro del web, i fan attendono con ansia di scoprire cosa accadrà nelle prossime settimane.