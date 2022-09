Manuela Arcuri in lingerie, la sua “buonanotte” social allo specchio fa impazzire i fan

L’attrice sfoggia le sue curve super sexy in una serie di selfie

Manuela Arcuri in lingerie è più sexy che mai. La sua “buonanotte” social, con alcuni selfie allo specchio, ha letteralmente fatto impazzire i fan. L’attrice, 45 anni, ha condiviso gli scatti sul suo profilo Instagram e immediati e numerosi sono stati i commenti e i complimenti dai quasi 400mila follower che la seguono con ammirazione.

Tra le attrici più belle del panorama cinematografico e televisivo italiano la Arcuri, madre del piccolo Mattia, nato nel 2014 e fresca di nozze con il suo Giovanni Di Gianfrancesco, sfoggia a 45 anni curve invidiabili e una forma perfetta.

Una bellezza che non tiene conto del tempo che passa, che anzi le aggiunge fascino e sensualità. In un’intervista poco tempo fa l’attrice aveva svelato di curare molto il suo aspetto fisico soprattutto col movimento. Tante camminate, niente ascensore e palestra e acquagym quando fuori piove: “Mi piace e mi fa sentire bene”.

Attrice molto amata dal pubblico la Arcuri si è sposata lo scorso 22 luglio, dopo dieci anni d’amore, con Giovanni Di Gianfrancesco nel Castello Odescalchi sul lago di Bracciano, dove anche Tom Cruise e Katie Holmes si erano detti “sì”. L’Arcuri e Di Gianfrancesco si erano già sposati a Las Vegas alcuni anni fa, poi la decisione di promettersi amore eterno con rito religioso in Italia.



“Giovanni non è assolutamente interessato alla mia popolarità, al fatto di apparire. E questa cosa mi piace tantissimo, non sta con me per finire sui giornali. L’opposto di altri miei fidanzati. Giovanni ama Manuela e non la Arcuri”, aveva spiegato l’attrice tempo fa. Tanti gli invitati “celebri”, da Nathaly Caldonazzo a Vittorio Sgarbi e Annalisa Minetti, che ha cantato per gli sposi. A fine giugno Manuela aveva festeggiato il suo addio al nubilato in Grecia tra balli sfrenati, cene lussuose, chiacchiere e risate con le amiche più care.