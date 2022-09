Ilary Blasi, relax in famiglia… con la sorella e con i gatti

La conduttrice tv non replica a Francesco Totti e sceglie il rifugio di casa

Francesco Totti si sfoga, Ilary Blasi si rilassa. Mentre il Pupone spiffera i dettagli della separazione in una succulenta intervista, la conduttrice tv continua sulla sua linea: silenzio e foto. Il binomio scelto dalla ex Lady Totti è fatto di nessuna dichiarazione ai giornali e tante immagini per far parlare di sé. Le ultime la ritraggono insieme alla sorella Melory: indossa un paio di shorts cortissimi che mandano in estasi i fan. E poi ci sono le Storie con i gatti: Alfio e Donna Paola che Ilary bacia.

Ilary Blasi ha scelto di mostrarsi e far parlare ma senza dire una parola. E così mai come in questi ultimi tempi, il suo profilo social è un pullulare di immagini. Nelle Storie Ilary Blasi pubblica dei selfie insieme ai suoi animali domestici. Prima i bacetti ad Alfio, il gattino che questa estate l’aveva fatta spaventare sparendo dalla villa per un po’ di tempo, e poi le coccole a Donna Paola che restia ai baci si scrolla dalla padrona. Siparietti di ordinaria quotidianità quelli che mostra Ilary Blasi, se non fosse che in questi giorni il gossip parla solo di lei e dell’ex calciatore.

Chissà se ora la negoziazione si fa più complicata. Chissà se il Re di Roma si è pentito dello sfogo sui giornali oppure continuerà a vuotare il sacco. Chissà se Ilary Blasi continuerà a mantenere la bocca cucita o prima o poi si confesserà in tv. Per ora la conduttrice bacia i gatti e si rifugia con le sorelle, il resto è storia ancora da scrivere…

