Roma, al Castello di Lunghezza arriva il Grande galà delle principesse

Hai sempre sognato di vivere un giorno da principessa? Il Fantastico Mondo del Fantastico al Castello di Lunghezza (Rm) il 19 settembre, dalle 10 del mattino e fino al tramonto, permetterà alle bimbe, e anche alle loro romantiche mamme, di sentirsi parte della favola del cuore e trovarsi fianco a fianco con Cenerentola, pronta ad arrivare sulla sua magnifica carrozza fedelmente ricostruita, oppure presenti all’atterraggio del tappeto volante di Jasmine. Il trionfo della fantasia, senza tempo e senza età, regalerà una giornata speciale a tutti i visitatori in occasione del “Grande Galà delle Principesse”, che le vedrà tutte insieme per la prima volta. Basterà chiudere gli occhi per poi riaprirli accanto alla dolce Biancaneve con il suo Principe Azzurro oppure Aurora con il bel Filippo e la solare Belle con la sua Bestia innamorata, con tanto di servitù al seguito. Non mancheranno poi Vaiana pronta a solcare i mari sulla sua barca dall’Oceania, la regina Elsa affacciata alla sua torre ghiacciata per rivivere le avventure di Frozen, Rapunzel con la sua lunga la treccia e la fuga a cavallo con il suo Flynn. E il ranocchio che vuole diventare principe? Basterà un bacio anche da lontano per interrompere l’incantesimo. A fare da cornice a questo evento speciale naturalmente tutti gli spettacoli e i personaggi del mondo della fantasia che per tutta la giornata continueranno le avventure dei Supereroi, Batman, Spiderman, Hulk, ma anche i duelli di Peter Pan e Capitano Uncino, le magie del Mago Merlino, le risate di Crudelia De Mon, le sfide del Cavaliere mascherato Zorro!L’universo meraviglioso della fantasia si dispiega davanti agli occhi degli spettatori trasformati in viaggiatori fantastici, dame, damigelle e cavalieri del Castello delle meraviglie.