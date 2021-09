Barbara Palombelli nella bufera: frase shock sul Femminicidio indigna tutti

Barbara Palombelli ha deciso di fare una constatazione sul tema del femminicidio durante la puntata di Forum del 16 settembre 2021. La presentatrice ha insinuato che le donne vittime di omicidi da parte di mariti, fidanzati, conoscenti e così via potrebbero essere state esse stesse la causa della loro morte. Una riflessione scioccante che ha indignato tutti, scatenando anche la forte reazione di volti noti dello showbitz.

Barbara Palombelli la fa grossa: Web indignato!

Nel corso della puntata di Forum del 16 settembre 2021, andata in onda su Rete 4, Barbara Palombelli ha deciso di elargire la sua profonda riflessione sul tema caldo del femminicidio che in questi giorni è tornato a bussare ferocemente alle porte degli italiani, a causa dei recenti fatti di cronaca. “Parliamo della rabbia tra marito e moglie. Come sapete negli ultimi sette giorni ci sono stati sette delitti, sette donne uccise presumibilmente da sette uomini. A volte è lecito anche domandarsi: però questi uomini erano completamente fuori di testa, completamente obnubilati oppure c’è stato anche un comportamento esasperante e aggressivo anche dall’altra parte? È una domanda, dobbiamo porcela per forza, siamo in un tribunale e dobbiamo esaminare tutte le ipotesi”, ha dichiarato la presentatrice.

Immediata la reazione degli spettatori che hanno espresso tutta la loro indignazione nei confronti dellaPalombelli, attaccandola sui social. Anche alcuni volti noti dello spettacolo si sono ribellati alle parole di Barbara, come la giornalista Selvaggia Lucarelli e la nota influencer Chiara Ferragni, che si sono scagliate contro la Palombelli e la sua constatazione.

