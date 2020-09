Lady Gaga torna a parlare della depressione: “Non volevo più essere me stessa”

Lady Gaga racconta il suo problema con la depressione e la fibromialgia: l’intervista della popstar italo-americana al settimanale People.

Lady Gaga torna a parlare apertamente della sua depressione. La cantante lo ha fatto stavolta in un’intervista a People in cui ha affrontato numerosi argomenti, dal suo ultimo album a un nuovo libro in uscita. Depressione e fibromialgia, probelmi ormai noti della popstar che hanno influenzato anche il suo ultimo album, Chromatica. Ecco il racconto pieno di dolore dell’artista italoamericana!

Miss Germanotta è stata salvata dalla musica. Eppure, non è stato facile per lei accettare il suo successo e la sua condizione. Racconta la cantante: “Capitava di alzarmi in mattinata e realizzare che ero Lady Gaga. Ed era a quel punto che mi deprimevo completamente e diventavo triste, non volevo essere me stessa“. Parole importanti, dure, da parte della popstar americana, che non accettava nemmeno il suo essere diventata una star, tanto da aver più volte desiderato non essere più se stessa.

Non è la prima volta che la popstar tocca questi temi. D’altronde, già in passato la cantante aveva confessato di aver subito una violenza sessuale da parte di una persona che fa parte del mondo della musica. All’epoca aveva 19 anni e quell’episodio ha segnato indelebilmente la sua vita, portandola alla depressione e a problemi anche di salute.

Non è un segreto infatti che Gaga soffra di fibromialgia, una malattia psicosomatica che porta chi ne soffre a sentire dolori in tutto il corpo, a volte talmente gravi da non potersi muovere. Per cercare di risolvere questi problemi, ai microfoni di People la cantante ha affermato di aver scelto di focalizzarsi di più sulla musica: “Spendevo un sacco di tempo in una sorta di stato catatonico e praticamente non avevo voglia di fare nulla. Poi, finalmente, pian piano ho cominciato a fare musica e raccontare la mia storia attraverso il mio album”.





